Stade Barea – Inauguration imminente

Les travaux au stade Barea à Mahamasina touchent à leur fin. Il reste à finir les décors extérieurs. L’inauguration est imminente.

Grandiose. L’inaugu­ration du stade Barea le sera le 29 août. C’est la date qu’aurait choisi la présidence maître d’ouvrages de ce joyau de 77 millions de dollars, fonds propres de l’État malgache.

Entamés en décembre 2019, les travaux consistaient à agrandir la capacité du stade qui est désormais de 40 880 places dont 15 536 dans les tribunes.

Une nouvelle ère s’ouvre pour le sport en général et le football en particulier. Cela fait 60 ans que les férus de sport ont attendu une telle infrastructure. C’est la première fois qu’un régime fait du sport une de ces priorités. Le stade Barea n’est pas seulement une enceinte sportive, c’est un patrimoine de la ville d’Antananarivo.

Le stade Barea fait partie des édifices symboliques de la capitale au même titre que l’hôtel de ville, le palais de la reine. En tout cas, le stade Barea est certainement l’un des plus beaux ouvrages de ces dernières avec Novotel, la tour Orange et Centell.

Et plus qu’un stade, Maha­masina abrite un hôtel de luxe, un restaurant de haut standing et des boutiques diverses.

Pole d’attraction

Autrement dit, le stade Barea sera un pôle d’attraction des Tana­nariviens. Il sera d’autant plus attractif avec côté cour et un côté jardin exceptionnels. Des manifestations culturelles égaieront certainement la journée inaugurale. Mais le stade Barea ne peut pas être inauguré sans les Barea. Le clou de la journée sera ainsi un match amical entre les Barea et les Seychelles. Une rencontre de préparation des éliminatoires du Mondial 2022.

Un bon galop d’essai avant la réception du Bénin le 5 septembre. On attend la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Éric Rabe­sandratana qui avait déjà tenu un stage avec les Barea en juin.

L’arène est prête, on n’attend plus que les taureaux.