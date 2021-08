Réserves en devises – 5,9 mois d’importations

Les finances de la République se portent « à merveille ». Du moins, selon les estimations de la Banque centrale de Madagascar, BFM, dans sa dernière publication sur l’Étude de conjoncture économique, ECE. Car « en dépit de la dégradation de la situation des paiements extérieurs, la BFM enregistre une accumulation des réserves officielles de change de +45, 7 millions de DTS au cours du premier semestre de cette année. Cette hausse résulte du décaissement de la première tranche de la Facilité élargie de crédit, FEC, du Fonds monétaire international, FMI, accordée le 30 mars. Et s’explique aussi par les aides budgétaires provenant de la Banque mondiale ».

Le pays possède un encours de 1 974,1 millions de dollars au mois de juin, après 1 845,9 en décembre 2020 et 1 873,4 en juin 2020. Soit une couverture d’importations de biens et services, non-facteurs, de 5,9 mois, contre 5,3 en juin de l’an passé. Quant au déficit de la balance commerciale dans le même intervalle de temps, il est passé de -2,5% du PIB à -3,5. Les importations ont fait un bond de 10,8% alors que les exportations n’ont progressé que de 0,6%. Ces indices d’une importance capitale sont-ils conformes aux prévisions de la loi de finances rectificative ? Il est évident que sans l’apport financier des deux principaux bailleurs de fonds, ces équilibres macro-économiques auraient pu péricliter davantage, à cause de la persistance du coronavirus. Empêchant les activités économiques, génératrices de richesses et créatrices d’emplois, de tourner à plein régime, cela pouvait être préjudiciable à la santé financière du pays.

En tout cas, ces nouvelles sont plutôt encourageantes pour appréhender le second et dernier semestre, souvent marqué par un boom des importations pour honorer les fêtes de fin d’année. Alors que dans l’ensemble, elles ont augmenté pour les produits concernés. +52,7% pour le riz, +30,8 pour la Zone franche, +16,2 pour les produits pétroliers, + 3, 8 p ou r le s bien s de consommation et en hausse de 3,2 pour les biens d’équipement. La facture pétrolière peut s’alourdir un peu plus avec la reprise effective des transports publics et la fin du confinement partiel. Combiné avec un parc automobile qui s’élargit à vue d’œil.