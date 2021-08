Protection de la femme – Hausse des violences pendant les confinements

Des femmes victimes de violences économiques, physiques ou psychologiques… Ces cas auraient été fréquents, durant la période de confinement. Les résultats de l’enquête en ligne « Perception des femmes sur les impacts de la pandémie de Covid-19 et les VBG à Madagascar », menée par l’Agence des Nations Unies pour la population (Unfpa) d’avril à mai 2020 ont montré une augmentation de la violence basée sur le genre au niveau de la communauté. 78% des répondants auraient affirmé une augmentation de la violence basée sur le genre. 50 % des répondants auraient subi des violences. Bien avant cette crise sanitaire, une femme sur trois a été déjà victime de violences basées sur le genre. « La période de pandémie de Covid-19 n’a fait qu’exacerber cette situation. Nos récentes descentes sur terrain confirment également,cette situation. », déclare Koffi Kouame, représentant de l’Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, dans le cadre du lancement du projet « Offre de services intégrés de santé sexuelle et reproductive d’urgence et de prévention et d’intervention contre la violence basée sur le genre pour les femmes et les filles les plus vulnérables de Madagascar ».

Ce projet, d’un montant de 591 000 dollars, est financé par le gouvernement Japonais. « Si ces mères et leurs filles vulnérables sont exposées à la violence, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les protéger. C’est pour cette raison que le Japon a décidé de soutenir ce projet en collaboration avec l’UNFPA et le Ministère de la Population», déclare l’ambassadeur du Japon, Higuchi Yoshihiro.

Le projet sera mis en œuvre à Antananarivo, à Toamasina et à Mahajanga, les trois grandes villes où les violences sont élevées. « La Covid-19 n’est ni une excuse pour l’inaction ni un prétexte pour ne pas investir dans la santé et le bien-être de la population. Ne perdons plus notre temps dans les tergiversations, ces femmes et ces filles n’attendent que nos actions.», déclare Koffi Kouame pour inciter tout un chacun à agir.

Ce projet ciblera vingt mille jeunes filles et femmes dont quatre-mille survivantes de violence incluant les personnes vivant avec des handicaps. Cinq Centres d’écoute et de Conseils juridiques structures seront réhabilités et fonctionnels pour une prise en charge intégrée.