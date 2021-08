Musique – Le guitariste Rija Randrianivosoa à l’honneur en France

Un guitariste émérite, fier porte-étendard de la musique malgache sur la scène internationale. Rija Randrianivosoa renoue avec les scènes incontournables de la ville de Bordeaux en France.

BRILLANT sur scène par sa sobriété, le plus souvent en contraste avec la ferveur de ses prestations, Rija Randrianivosoa revient au-devant de la scène dans l’Hexagone. Deux ans après son passage dans la Grande île, il a carte blanche dans le cadre d’un événement musical exclusif dans la ville de Bordeaux.

Un homme d’une grande humilité, passionné de musique, Rija Randrianivosoa est considéré par de nombreux artistes qui l’ont côtoyé comme l’un des musiciens les plus talentueux de sa génération.

Ce qui lui vaut d’être la tête d’affiche d’une folle soirée sur la scène de la Guinguette Chez Alriq à Bordeaux ce 20 août. Il contribue activement depuis plusieurs années à valoriser, ainsi qu’à soutenir la culture et la musique malgache outre-mer. Sa maîtrise des mélodies traditionnelles du terroir malgache a forgé son talent. Il excelle aussi dans le registre du jazz et de la musique contemporaine.

Rija Randrianivosoa, fidèle à lui-même, ne sera pas seul pour ce grand concert à Bordeaux.

Grands noms

Il sera entouré, accompagné d’artistes talentueux en conviant des grands noms de la scène musicale malgache à se joindre à lui. Il annonce ainsi un rendez vous musical inédit. Rija Randrianivosoa met l’accent sur ses envolées enflammées à la guitare à travers ses propres compositions. On retrouvera ainsi à ses côtés Lalain Kavia, spécialisé dans les rythmes du nord de Madagascar. L’occasion d’une rencontre entre le Bà-gasy des hauts plateaux, et du Salegy du Nord. Une illustre diva du jazz malgache, Lalatiana est l’une des proches collaboratrices de Rija Randrianivosoa avec qui il a travaillé sur leur album commun « Dobla Sento ». Elle sera également de la partie pour envoûter de sa voix le public avec un répertoire inédit à base de morceaux traditionnels et de compositions. Dernier invité, Fenoamby, auteur, compositeur, véritable référence du Salegy sera également présent sur scène ce soir-là. Rija et Fenoamby collaborent d’ailleurs ensemble sur un nouvel album, dont certains morceaux seront joués en exclusivité pour l’occasion.

La Guinguette, un vivier culturel

Un lieu culturel festif et indépendant, l’histoire de la guinguette, c’est aussi près de trente années de rencontres culturelles avec des artistes locaux ou venant de contrées parfois lointaines, proposant ainsi une programmation musicale très éclectique avec une sensibilité particulière pour les musiques du monde ou « World Music ».