Hommage – Notre ami motard Alain Hivre s’en est allé !

L’église EKAR de Soavimasoandro était remplie le jeudi 05 août dernier pour rendre hommage à Alain Hivre parti trop tôt. Sa famille, ses amis, ses collègues et l’association des motards de Madagascar sont venus lui dire adieu.

Passionné de Madagascar, d’aventures, d’avion et surtout deux roues cross et routières, il laisse derrière lui la trace indélébile de sa bonne humeur et de sa joie de vivre.

Que ce dernier voyage puisse lui être vers une belle aventure. Ciao notre motard sympa.