Frontières – Cinq vols de rapatriement en vue

Air Madagascar opérera cinq vols de rapatriement, entre Paris-Antananarivo, entre ce mois d’août et le mois de septembre. Cette compagnie aérienne a publié, hier, le programme de ces vols. Le 19, le 22, le 28 août, le 12 septembre et le 18 septembre, un avion quittera l’aéroport de Paris pour rejoindre la capitale de Madagascar. D’autres départs sont aussi prévus, pour ceux qui veulent rejoindre la capitale de France, via la compagnie nationale, le 20 août, le 23 août, le 29 août, le 13 septembre et le 19 septembre.

Ces vols sont réservés aux ressortissants malgaches, disposants d’un passeport malgache. Les intéressés sont invités à déposer une demande préalable, au ministère des Affaires étrangères, à l’adresse mail fampodiana2021@diplomatie.gov.mg, avec les pièces qui justifient les raisons pour lesquelles ils doivent rentrer au pays, une copie du passeport malgache et une adresse exacte du demandeur à Madagascar, enfin une lettre d’engagement de non sortie de Madagascar jusqu’à la prochaine ouverture de la frontière.

Voyager en classe affaire coûtera 2200 euros, et le voyage en classe économique vaut 911 euros. Les personnes en provenance d’autres pays et qui doivent rejoindre Paris pour rejoindre Antananarivo, bénéficieront d’une réduction. Le tarif du billet sera à partir de 730 euros pour eux.

Les professionnels de santé préviennent que ces vols de rapatriement présentent un risque quant à l’importation du variant delta de la Covid-19 à Madagascar. La surveillance des passagers qui débarqueront à Madagascar sera renforcée, selon le ministre de la Santé publique, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao. « Seuls ceux qui présentent un test PCR négatif peuvent prendre le vol. Ils passeront un test PCR à leur arrivée à Ivato. Ils seront confinés pendant sept jours. À ce septième jour du confinement, un contre test sera effectué. Si c’est négatif, ils pourront partir. Le cas contraire, ils continueront le confinement et suivront un traitement », explique ce professeur.