Diana – Deux ministres tâtent le terrain

Journée marathon hier pour Hajo Andrianainarivelo et Angelot Zasy. Ils ont délaissé leur bureau pour investir le terrain.

UNE visite en deux temps. Le ministre de l’Aménage ment du territoire et des travaux publics (MATTP) Hajo Andrianainarivelo et le vice-ministre chargé de la nouvelle ville et de l’habitat Angelot Zasy sont allés au contact du terrain pour se rendre compte par euxmêmes, du fonctionnement de certaines infrastructures et structures dans la ville d’Antsiranana.

La première étape, qui a eu lieu dans la matinée, a permis à ces deux responsables, accompagnés des autorités régionales conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky, de visiter plusieurs sites financés respectivement par la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement à travers des projets Padeve (Programme d’appui de développement des villes d’équilibre), PIC ( Pôle intégré de croissance) et RPI (Ressources propres internes) du MATTP. Ils ont également inspecté les routes pavées exécutées directement par le gouvernorat de la région Diana dans les quartiers de Morafeno, Soafeno et Lazaret sud. Il en est de même du « building mora », construit à proximité du terrain « Manara-penitra » dont les travaux ont connu un retard de soixante-quatorze jours.

En effet, cette série de visites a débuté par la Route nationale temporaire 59B de 19 kilomètres , reliant le carrefour de la RN6 à la plage mythique de Ramena jusqu’à l’entrée de l’Orangea. Selon le maire de la commune, la route n’a jamais été réhabilitée comme aujourd’hui depuis sa création en 1960.

Site balnéaire

Cet axe permettra de rendre accessibles les plages bordant la baie de Diego qui est renommée mondialement et reconnue pour être la première destination balnéaire de la région. Il sera également facile d’atteindre la Montagne des Français, le village des pêcheurs de Ramena, et les baies de Sakalava, de Dune, de Pigeons.

L’accessibilité de ces destinations privilégiées des touristes et des surfeurs permettra de promouvoir le tourisme, les projets de développement hôteliers et résidentiels, faisant de cette réhabilitation une priorité régionale.

Par ailleurs, l’axe réhabilité permettra de développer la zone concernée au niveau de l’extension et l’embellissement de la région Diana. Sans parler des retombées sur le développement du secteur touristique et hôtelier dans la commune rurale de Ramena.

Le projet a ainsi joué un rôle socioéconomique important dans la zone où la société Sogea opère. Il a permis l’emploi de cinq entreprises sous-traitantes chargées particulièrement des travaux de nettoyage, assainissement et ouvrages. La route est bien faite malgré de petites imperfections constatées comme le marquage au sol, l’insuffisance des panneaux indicatifs limitant la vitesse des véhicules et le poids transporté par les camions… Et le paysage s’est métamorphosé.

Quant à la deuxième étape, ce déplacement de deux membres du gouvernement a aussi consisté à constater de visu les nouvelles réalisations dans la capitale du Nord. Dans le cadre du projet Padeve, les travaux sont finis à 80%. Citons entre autres le dégagement ouest, la route vers le nouvel abattoir, le boulevard Le Myre de Vilers, la Ruelle Mangarivotra, exutoire drain Soafeno …

L’occasion a permis au ministre Hajo Andrianaina – rivelo de féliciter tous ceux qui travaillent à rendre la région propre. Il a enfin annoncé le commencement des travaux de réhabilitation de la RN6 entre Ambanja et Antsiranana, début septembre. Une dotation de moto et des matériels informatiques pour la commune urbaine d’Antsiranana a clôturé cette série de visites.