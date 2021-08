Consommation – Les alternatives au charbon de bois

Comment réduire les dépenses mensuelles en termes de combustible ? C’est la question qui trotte dans la tête de Fanantenana Ranaivosoa, mère de famille qui vit à Ankadifotsy Befelatànana, depuis quelques jours. « Nous ne voulons plus utiliser de charbon de bois. Cela revient trop cher. Un sac de charbon de bois, qu’on a acheté à 28 000 ariary, il y a un mois, coûte actuellement 35 000 ariary. On en consomme deux sacs par mois. Notre salaire n’a pas augmenté, en parallèle avec cette hausse du prix du charbon de bois. Nous sommes obligés de trouver d’autres alternatives», lance-t-elle, hier.

Cette femme est tiraillée entre le « Fatana pétrole » et le gaz combustible. Ces alternatives au charbon de bois sont de plus en plus demandées au marché. « Avec neuf personnes à la maison, dont un enfant, nous dépensons, en moyenne, 43 000 ariary par mois, avec nos « Fatana pétrole». C’est avantageux par rapport au charbon de bois. On peut faire une petite économie », lance Samson, père de famille à Andoharanofotsy.

Le réchaud à pétrole est plus abordable, (ndlr : entre 50 000 ariary à 70 000 ariary pour les articles neufs). Mais beaucoup hésitent encore à l’utiliser. « La nourriture et la cuisine empestent le pétrole », suppose une mère de famille. Ceux qui l’ont déjà utilisé, comme Samson, affirment que les aliments cuits avec du Fatana pétrole n’ont pas d’odeur de pétrole. Le réchaud à gaz et les autres matériels qui vont avec, sont, certes, plus chers, mais avec la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le gaz butane (ndlr : un taux qui va de 20% à 5 %), l’utilisation du gaz est, également, devenu intéressant. 9 kilos de gaz de butane coûtent, dorénavant, 51 800 ariary pour une durée de deux mois. D’autres signalent que depuis la baisse du prix du gaz, sa quantité a, également, diminué. « Le gaz butane de 9 kilos ne nous suffit plus pour deux mois comme avant. Il s’épuise au bout d’un mois », affirme un père de famille.

Il faudra réfléchir aux alternatives du charbon de bois. Le prix de ce combustible ne va pas diminuer d’ici peu. « Fanalamanga a augmenté à 1000% les redevances. Depuis le début du mois de juillet, nous payons 700 000 ariary pour chaque voyage, contre 55 000 ariary, au mois de juin », lance Victor Rakotonjanahary, exploitant et fournisseur de charbon de bois. Une source auprès du Fanalamanga explique que cette hausse des redevances ne devrait pas avoir un impact important sur le prix du charbon. « L’écart du prix de la redevance est de 2 500 ariary par sac. Ceci dit, la hausse du prix du charbon ne devrait pas excéder 2 500 ariary par sac, si le prix devait augmenter. Il faudra préciser que la production du charbon de bois n’est qu’une activité accessoire pour Fanalamanga. Les charbons consommés par les ménages à Antananarivo ne proviennent pas que de chez nous, uniquement. D’autres proviennent de Manjakandriana ou d’Anjozorobe.», indique Tantely Hasinarivo, technicien auprès de Fanalamanga. Pour cet ingénieur forestier, cette hausse exorbitante du prix du charbon n’est pas justifiée.