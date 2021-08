Baccalauréat – Les candidats butent sur l’Anglais

Les candidats au baccalauréat ont affronté les matières langues vivantes pour la première journée. L’option Anglais a donné du fil à retordre à certains contrairement à la Philosophie.

Les questions posées ont été plus longues selon certains candidats interrogés après la deuxième matière langues vivantes, hier. Les séries A1 et A2 ont fait face aux matières Anglais, Allemand ou encore le Mandarin. « J’ai passé mon baccalauréat en classe de 1re mais cette année, les sujets d’examen ont été plus longs que l’année dernière », indique Sandratra, une candidate en série A2 au niveau du centre Jean Joseph Rabearivelo (JJR). La notation a également changé. « Chaque question est notée sur 0,25 points. Le « writing » a été difficile pour moi. Il s’agit d’une expression écrite concernant le monde du travail dans le pays », enchaîne la candidate.

Dans la matinée, toutes les séries ont affronté la matière philosophie. Les candidats ont eu à choisir entre l’analyse de texte philosophique ou le commentaire de texte de Jean Jacques Rousseau sur La Conscience pour les séries A1 et série A2. Tandis que d’autres candidats ont opté pour le sujet concernant la science. « J’ai choisi la science qui a été plus facile à traiter. Il fallait répondre au questionnement « la science peut-elle tout démontrer ». Ma réponse a été axée sur la limite et les avantages de la science », indique Anjanirina, un candidat en série scientifique.

Résultats

Côté organisationnel, dans certains centres, des surveillants ont été absents. « Le nombre de surveillants a été augmenté cette année à raison de trois surveillants par salle. Des suppléants étaient sur la liste d’attente en cas d’absence ou d’empêchement de certains surveillants », indique le Professeur Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des PAT de l’université d’Antananarivo sont venus en renfort. « Selon l’organisation prévue, le personnel administratif et technique d’Ambohitsaina devait suppléer les surveillants absents», indique le Professeur Mamy Ravelomanana, président de l’Université d’Ankatso. « Les résultats du baccalauréat seront affichés vers la mi-septembre», annonce le président de l’Université d’Antananarivo. Dans la journée d’hier, aucun incident majeur n’a été constaté. Un retard du début des épreuves a tout de même été rapporté dans certains centres. Des candidats ont également été en retard. Pour demain, les candidats auront à plancher sur deux matières. Les candidats en série A1 et A2 traiteront les Mathématiques et le Malagasy. Une journée chargée les attend.