Baccalauréat à Mahajanga – Le nombre de candidats en hausse

Le dernier examen officiel pour l’obtention du diplôme du baccalauréat, Enseignements général et technique a débuté hier. Dans la province de Mahajanga, ils sont plus de vingt mille candidats inscrits cette année dont près d’un millier recensés à l’examen du baccalauréat technique. Le doyen à cet examen du baccalauréat est âgé de 56 ans, tandis que le plus jeune a 12 ans et est inscrit dans le district de Marovoay.

Une hausse de 18,51% est observée par rapport à l’effectif des candidats inscrits en 2020. Pour cette session, les nouvelles options, série L, S et OSE n’ont pas encore été appliquées dans la province de Mahajanga. La série A2 compte le plus grand nombre de candidats dans la province de Mahajanga avec plus de treize mille en lice, près de quatre mille candidats enregistrés pour la série D et plus d’un millier dans la série A1. Seuls deux cents candidats se sont présentés en série C, dont plus d’une centaine dans la circonscription scolaire de Mahajanga 1.

Hier matin, une délégation dirigée par le directeur général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres), le Pr JeanFrançois Rajaonarison, accompagnée du président du Comité intérimaire de l’Université de Mahajanga et des autorités locales ont assisté au dépouillement des sujets au lycée Philibert Tsiranana à Mangarivotra. « Nous avons constaté que les normes et mesures sanitaires sont respectées. L’Université de Mahajanga a suivi les consignes du ministère. Dans les salles, les candidats portent les masques et du gel est également distribué. Tout est règlementaire et nous sommes satisfaits », déclare le DG du ministère.

Au niveau de l’enseignement technique, neuf cent soixante-neuf candidats sont inscrits dans la province de Mahajanga.

L’épreuve théorique en Éducation physique et sportive (EPS) clôturera les épreuves écrites ce vendredi au centre d’examen du Lycée Philibert Tsiranana. Puis, le lundi 16 août, l’examen se poursuit pour les candidats de l’enseignement technique.

Hier, au centre d’examen du Lycée Philibert Tsiranana, des candidats ont eu du mal à trouver leur salle. Un surveillant était heureusement posté à l’entrée pour orienter les retardataires.