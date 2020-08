Traitement – Des concentrateurs d’oxygène à répartir dans les régions

La prise en charge des porteurs du virus de covid-19 dans les régions, sera améliorée. Les premiers lots de concentrateurs d’oxygène et de lunettes nasales à oxygène, sur les deux mille quatre cents commandes de l’État, sont arrivés à l’aéroport de la Base aéronavale d’Ivato, hier. Ces équipements seront répartis dans les régions touchées par l’épidémie de coronavirus. L’acheminement commencera dès ce lundi, selon Andry Rajoelina, président de la République. C’était lors de la réception de ces équipements médicaux contenus dans cinq cent soixante trois cartons à Ivato, hier.

C’est une aubaine. La plupart des hôpitaux des provinces autres que celle d’Antananarivo, sont peu équipés, alors que le nombre de porteurs du virus et les formes graves augmentent progressivement dans les régions. Des responsables d’hôpitaux dans plusieurs districts ont même confié il y a quelques semaines, que leurs établissements ne sont pas préparés à accueillir et à prendre en charge plusieurs personnes qui ont des problèmes respiratoires, un symptôme de la forme grave du coronavirus. Leurs extracteurs d’oxygène et leurs respirateurs sont limités. Ce qui aurait contribué à favoriser le décès de quelques patients.

L’État a, justement, fait ces commandes pour éviter que des patients succombent à coronavirus, à cause du manque de moyen. « Nous avons fait venir spécialement ces équipements pour renforcer notre stratégie de riposte contre le coronavirus et réduire le nombre de décès liés à la covid-19 », précise le président de la République.

Les hôpitaux de Madagascar sont de mieux en mieux équipés pour améliorer la prise en charge des personnes qui ont des difficultés respiratoires et qui développent la forme grave de la maladie. Depuis le début de l’épidémie, l’appui des partenaires techniques et financiers et d’autres organismes a permis l’acquisition de plusieurs respirateurs, de plusieurs bouteilles d’oxygène, de plusieurs concentrateurs d’oxygène et d’extracteurs d’oxygène. Ces dernières commandes dont une partie a été livrée, hier, ont été acquises par les ressources propres du pays, selon Andry Rajoelina.