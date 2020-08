Sambava – Les mineurs sous contrôle

Le conseil municipal de la Commune Urbaine de Sambava a interdit le port de vêtements légers pour les jeunes de moins de 18 ans dans cette commune. « La décision du conseil municipal interdit le port de vêtements en contradiction avec la culture locale. C’est le cas par exemple de ceux qui montrent les parties du corps, comme les mini-shorts, ou encore les vêtements décolletés, et ceux qui montrent le nombril. L’inter­diction s’applique aussi au maquillage trop prononcé », indique Mamaro Isidore, responsable de la communication au niveau de la Commune Urbaine de Sambava.

Le respect du couvre-feu pour les jeunes de moins de 18 ans, un autre point de la décision de la Commune Urbaine de Sambava, a également été évoqué. « Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront plus sortir à partir de 19 heures jusqu’à 5 heures du matin. La sortie sans accompagnateur sur la plage ou dans des lieux publics est également interdite. Pour ceux qui ont plus de 15 ans, le droit sera accordé sous le respect du couvre-feu et des règles en général », enchaîne-t-il.

Il sera également interdit aux jeunes de moins de 18 ans de sortir seule en boîte de nuit, dans les hôtels ou encore les lieux publics. « Au moindre doute, une vérification de la pièce d’identité nationale s’impose », indique le responsable. En cas de transgression de ces règles, les parents ou les tuteurs encourent des peines et sanctions.