Pandémie – L’état d’urgence sanitaire décrété de nouveau

La décision est prise en conseil des ministres, samedi. La guerre sanitaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 continue. L’état d’urgence sanitaire est pour une onzième fois en vigueur dans tout le territoire, en conformité aux précédents décrets. Pour les prochains quinze jours, la situation d’exception s’applique à Madagascar.

La rallonge de l’état d’urgence sanitaire exaspère les citoyens, si on se réfère aux réactions après la sortie du décret. Quelques uns s’attendent à l’élargissement de la liberté dans cette période de la pandémie. Comme il y va de la santé des Malgaches, c’est ce que la décision de l’Etat met en exergue.

La guerre sanitaire n’est pas encore déclarée finie. Le bilan quotidien du Centre de commandement opérationnel Covid-19 d’Ivato affiche la persistance des cas positifs et la multiplication des décès. Cependant, grâce aux efforts des autorités sanitaires, le nombre des guéris surclasse celui des malades. On constate aussi la diminution des personnes qui consultent le Centre médical Covid-19 à Andohatapenaka. Les crises de panique et les échos sur les cas de contamination s’estompent.