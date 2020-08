Météo – Le soleil au rendez-vous pour trois jours

Après les brouillards matinaux, la population dans les Hautes terres centrales et sur la côte Est pourra encore profiter du temps ensoleillé. Et ce, pour les trois prochains jours. La température maximale à Antananarivo et à Fianarantsoa est de 24°C pour cette journée pour une minimale de 10°C.

Dans la région de Vakinankaratra, la température minimale est de 7°C contre 23°C pour la maximale. Le mercure pourrait atteindre les 30°C à Morondava pour la maximale, et 19°C pour la minimale. A Maevatanana, la température maximale est également de 30°C.

Un temps venteux sera attendu sur la côte de Mahajanga et d’Analalava. Un temps nuageux est prévu sur la côte de la région de Diana. Une légère averse arrosera Antalaha.

Le temps sera ensoleillé pour Mangoro et Vatovavy Fitovinany, dans la matinée. Pour l’après-midi, il faudra s’attendre à un orage. La présence d’une légère pluie sera au rendez-vous à Sambava, Antalaha, Maroantsetra, Ambanja et Bealanana.

Le temps sera nuageux sur la côte du Melaky. Dans les Hautes terres, aucun changement significatif ne sera perçu dans les deux jours restants.