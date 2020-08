Live facebook – Samoëla renoue avec les internautes

Un moment privilégié. Jouir des compositions les plus appréciées de Samoëla, le temps d’un concert préenregistré exclusif. C’est ainsi que le chanteur renoue avec ses fans hier après-midi. Le chanteur de « Sexy girl » devenue l’hymne de toute une génération nous revient plus en forme que jamais. À travers un mini-concert acoustique, Samoëla convie le public de la toile à se joindre à lui, aussi bien via sa page facebook que sur sa chaîne youtube Be Mozik. Dans un cadre lumineux, ensoleillé et chaleureux à souhait, il se redécouvre accompagné de Roger et Miary à la guitare et Tiana Raintelo aux percussions. Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière, il s’est à nouveau plu à raviver la nostalgie et l’esprit festif de son public le temps de ce concert virtuel.

Ainsi, Samoëla a mis à l’honneur des titres qui enchantent ses inconditionnels de tous âges et de tous horizons, à savoir « Mbola io », le medley « Anabo », une reprise de Jeneraly, « Manantena », « Tiavina », « Ho any amin’iPiso » et « Vao matingy ». La retrouvaille est saupoudrée de cette touche d’humour un brin salé et satyrique. En espérant que cela présage un retour prochain en scène plus entrainant et plus surprenant.