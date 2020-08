Financement – Une manne de quinze millions d’euros décaissée

Enième pluie de financements, cette fois ci, française. Dans le cadre du plan de riposte Covid-19, le gouvernement malgache et l’Agence française de développement (AFD) ont procédé à la signature d’un accord de financement de soixante milliards d’ariary pour améliorer la capacité technique du gouvernement dans sa gestion des risques de catastrophes.

« Le programme se construit autour d’un prêt de contingence, dont le décaissement est conditionné par la survenance d’une catastrophe naturelle. En parallèle, le gouvernement s’engage de façon complémentaire sur une matrice de politiques publiques impliquant une consolidation du système national de gestion des risques et des catastrophes, un renforcement de la capacité financière de l’État à intervenir en cas de catastrophe et une intégration de l’adaptation au changement climatique dans la planification territoriale et urbaine. » explique l’agence française.

Le prêt de contingence permettra de répondre aux besoins de financement de l’État alors que ses recettes diminuent, et de mobiliser des ressources complémentaires pour répondre à la crise sanitaire.