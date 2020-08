Coopérative américaine – Partenariat avec la BNI

Amélioration des performances. C’est en ce sens que la National Cooperative Business Association – Cooperative League of the United States of America (NCBA CLUSA Interna­tional) vient de convenir d’un partenariat avec la BNI Madagascar pour renforcer et structurer les coopératives formelles malgaches.

« Il s’agit de mutualiser les efforts pour la promotion de l’entrepreneuriat en vue de favoriser la création de coopératives formelles et pérennes. Dans la pratique, cela se traduira par la sensibilisation de dix coopératives qui bénéficieront de séances d’éducation financière et de formation relative au crédit de la part de la banque » explique Alexandre Mey, directeur général de la BNI.

Ainsi, d’ici 2023, deux mille membres de coopératives jouiront des programmes d’assistance technique, développés par les deux partenaires. Et, durant la même période, les projets de près de mille personnes seront financés. « NCBA CLUSA développe et gère diverses initiatives visant à apporter des solutions orientées marchés aux communautés à travers une structure d’information et d’appui» soutien Abel Rakotoni­rainy coordonnateur pays de la NCBA CLUSA.