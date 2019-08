Rugby – Africa women’s cup : Défaite d’entrée des Makis dames

La sélection féminine malgache était entrée en lice à l’Africa Women’s Cup de rugby à XV, hier, en Afrique du Sud. Elle a affronté le Kenya pour son premier match. Une première sortie conclue sur une défaite.

Les Kenyanes l’ont emporté sur le score sans appel de 35 à 5, au terme d’une rencontre qu’elles ont dominée du début jusqu’à la fin.

À l’entame de match, les Makis dames ont tenu tête à leurs adversaires. C’est ainsi que les deux équipes se sont retrouvées à égalité durant les premières minutes, à 5 partout. Mais ensuite, les Kenyanes ont mis le pied sur l’accélérateur, pour prendre leur envol. À la pause, le score était déjà de 17 à 5 en leur faveur.

Au retour des vestiaires, les Makis ont cherché à se reprendre, mais en vain. Coupables d’un certain manque de discipline tactique, les joueuses malgaches n’ont jamais réussi à prendre leurs adversaires en défaut.

Des adversaires qui ont également bénéficié d’un avantage de la taille certain et qui ont corsé l’addition durant la deuxième période, pour en arriver à ce succès, 35 à 5.

Après ce revers, la sélection malgache cherchera à rebondir prochainement. Ce qui n’est pas évident puisqu’elle affrontera la redoutable formation sud-africaine, qui a écrasé l’Ouganda 89 à 5, hier. Ce sera mardi.

Par la suite, les makis dames disputeront leur troisième et dernière rencontre, samedi prochain. Cette fois-ci, il y aura l’Ouganda en face. Cette compétition comprend deux autres enjeux de taille, à part le titre continental. Elle sert également de qualification pour les Jeux Olympiques 2020 et la Coupe du Monde 2021.