Philatélie – Le Pape François aura son timbre

1 000 ariary. Pour marquer la visite du Pape François, la Paositra Malagasy a conçu un timbre à son effigie. La cérémonie d’émission du premier jour du timbre s’est déroulée vendredi à l’hôtel Ibis en présence du cardinal Désiré Tsarahazana et du nonce apostolique Paolo Rocco Gualtieri d’un côté et du ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique Christian Ramarolahy avec le directeur général de la Paositra Malagasy de l’autre.

Un million d’exemplaires seront produits et proposés aux usagers et aux philatélistes dès le lundi 12 août. Il aura une valeur faciale de 1 000 ariary. Si un timbre a pour rôle d’acquitter le courrier de la taxe que coûte son expédition, il est également un vecteur de l’histoire du pays d’émission au gré du trajet du courrier. C’est dans ce sens que les faits marquants comme cette visite du Pape du 4 au 10 septembre se doivent d’être immortalisés par le biais de l’émission d’un timbre spécifique. Pour le ministre Christian Ramarolahy, ce timbre contribuera à faire connaître Madagascar dans le monde.