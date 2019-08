Afrique du Sud : Raffermissement des relations avec Madagascar

La maturité des relations avec Madagascar a été mise en relief pendant la célébration du 25è anniversaire de l’indépendance de l’Afrique du Sud hier, au Carlton.

Après avoir lutté contre l’apartheid depuis des années, le pays de Mandela est actuellement devenu puissant dans tous les domaines dans la zone au Sud de Sahara. Son expérience est un exemple à suivre pour les pays voisins.

L’Afrique du Sud fait partie des pays partenaires de Madagascar dans tous les domaines aussi bien politique, économique et social. Les relations existantes entre les deux pays ont été de plus en plus raffermies.

Les échanges d’expériences, notamment sur le volet commercial, et de partenariat établis entre 2003 à 2008, c’est-à-dire sous Marc Ravalomanana ont renforcé l’amitié entre les deux pays. Malgré la crise qui a secoué Madagascar en 2009, l’Afrique du Sud étaient toujours à nos côtés. Cette histoire mémorable a été évoquée pendant la cérémonie d’hier à Anosy.

Le rattachement profond, notamment pendant le temps d’exil de Marc Ravalomanana sur la terre de Madiba a été noté.

Grand événement

L’ancien président malgache s’est exilé pendant quatre ans en Afrique du Sud après la crise politique qui a secoué Madagascar. L’Afrique du Sud a contribué à la recherche des solutions pour faire sortir la Grande île de la crise pendant la transition. Mais afin d’aider Madagascar de retrouver l’ordre constitutionnel en 2013, il a soutenu financièrement le processus électoral malgache afin de procéder à l’élection libre et démocratique.

Ce grand événement s’est déroulé en présence des hautes personnalités de toutes sortes. Mais elle a également été combinée à la célébration de la Journée des femmes sud africaines. En mémoire de Gisèle Rabesahala qui a soutenu la lutte initiée par Nelson Mandela, le nom de cette femme activiste malgache a été honoré pendant la cérémonie.