Accompagnement et coaching : Des idées porteuses à Toamasina

Cultiver une mentalité d’entrepreneuriat. Un ancien tireur de pousse-pousse est devenu un entrepreneur en bambou. Il est même appelé à faire des partages de son parcours auprès de l’Institut supérieur pour le développement durable à Toamasina. Des jeunes informaticiens développent des logiciels en architecture. Certains collectent des canettes pour en faire des marmites ou d’autres ustensiles et d’autres renforcent le domaine de la transformation et l’exportation de fruits et d’épices.

Des exemples d’activités lancées depuis près d’un an à la « Pépinière d’entreprises de Toamasina ». Six entrepreneurs coachés par cette structure d’accompagnement sont présents à la Foire internationale de l’Économie rurale (FierMada). «C’est une manière de lutter contre le chômage à Toamasina. En tant que pépinière, nous cultivons des idées pour donner fruit à des projets. Des coaches et des mentors accompagnent chacun des projets et les mettent en réseau avec des partenaires. C’est de cette façon qu’on a réussi à faire sortir une dizaine d’activités et déjà en exercice depuis 2018 », explique Mario Randrianary, responsable au sein de la Structure. La Pépinière d’entreprises se porte garante auprès des banques pour les bons projets et souligne qu’elle n’octroie pas de financements.