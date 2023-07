THÉÂTRE – La troupe Jeannette prépare une tournée avec «HM»

La troupe Jeannette a connu un tel succès avec leur spectacle «HM» à Antanana­rivo et souhaite maintenant promouvoir le théâtre classique dans toutes les régions de Madagascar. Avant-hier, ils ont enthousiasmé le public au Tranompokonolona Analakely, en ciblant particulièrement les jeunes et les étudiants. «Nous sommes ravis d’avoir atteint notre objectif avec ce spectacle. De nombreux jeunes et étudiants y ont assisté et ont montré un vif intérêt pour le théâtre. Désormais, notre but est d’entreprendre une tournée à travers le pays afin de promouvoir le théâtre classique à Madagascar par HM. Cependant, nous reviendrons à Antananarivo en fin d’année pour jouer encore le théâtre» annonce le manager de la troupe, Tsiory Ravaloson. En visitant différentes régions, ils espèrent toucher un public diversifié et contribuer à l’épanouissement de la scène théâtrale. À noter que «HM» est une pièce écrite par Rakoto de Mon Plaisir en 1938, qui raconte l’histoire d’un couple et les crises de jalousie au sein de leur foyer, le tout agrémenté d’une touche humoristique. L’objectif principal de la troupe Jeannette est de faire vivre le théâtre malgache et de transmettre au public la passion pour cet art scénique.