TAOLAGNARO – Le port d’Ehoala pousse le cabotage maritime national

Axe stratégique de développement de la région Anosy, le port d’Ehoala a également apporté de précieux services à l’économie nationale.

Faire du port d’Ehoala un pôle d’attraction économique », une ambition sur le long terme qui a été fixé par la Société Port d’Ehoala SA, qui est en charge de la gestion du port situé à Taolagnaro. Pour atteindre cet objectif, les autorités portuaires locales indiquent avoir travaillé depuis quel­que temps sur la façon de développer davantage le trafic maritime près des côtes de la Grande île. Un tarif préférentiel en ariary a même déjà été appliqué depuis l’année dernière en collaboration avec l’Agence portuaire, Maritime et Fluviale (APMF). Des tarifs qui s’appliquent sur les navires et marchandises qui circulent à proximité du port. Pour Andriantsoa Rabiaza, directeur du port d’Ehoala, force est de constater que le développement du cabotage national est à portée de main et les perspectives vont dans ce sens. « Au-delà du tarif en ariary, nous travaillons également depuis deux ans sur différentes options afin de supporter le développement du cabotage national », explique-t-il. Pour permettre ce développement qui est d’une importance vitale pour l’économie maritime de Madagascar, des efforts seront déployés par le port d’Ehoala qui s’appliquera à « la mise en œuvre des mesures de sécurité suivant les standards, l’application d’un tarif bien déterminé et compétitif, l’utilisation de déchar­gement pour renforcer la performance opérationnelle », d’après les propos d’Andriantsoa Rabiaza.

Importance stratégique

Outre le fait que le port d’Ehoala constitue un axe de développement stratégi­que vital pour la région Anosy et la côte-Est de Madagascar, il est égale­- ment situé au carrefour de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique. Une situation idéale qui a permis au port d’être au cœur du trafic maritime international pour la zone sud-ouest de l’océan Indien. Le 7 juillet dernier, le port a célébré ses 14 années ouverture au grand public. L’occasion pour la direction du port de réaffirmer sa volonté à contribuer au développement des secteurs clés, aussi bien sur le plan régional, que national. Le port d’Ehoala en chiffres, c’est trois quais de 275 mètres, 150m et 75 m respectivement, une zone économique de 440 hectares destinée aux investisseurs mais aussi 65 navires de croisière et presque 50 000 croisiéristes qui y ont accosté depuis mars 2010.