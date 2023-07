RUN – KING OF MOBIL DRAG RACING XXL – Tojo Ranaivo signe sa première victoire

Du spectacle et du suspense au rendez-vous. Le pilote du Run Mada, Tojo Ranaivo, au volant d’une Mitsubishi Evo X, s’offre la victoire au King Of Mobil Drag Racing XXL, comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des runs, hier à Arivonimamo. C’est sa première victoire en manche nationale, après sa première finale contre Jaytaxx, lors la précédente saison à l’East Coast Racing à Toamasina. Il a défait en duel final du Super Final Jean de Dieu Rafanomezantsoa dit «Vazaha» sur Subaru. Cet ancien champion qui vient de faire son come-back après un moment d’absence sur la piste de 400m, se contente ainsi de la seconde place. En demi-finale, Tojo a écarté Tahiana Rasolojaona «Jaytaxx» sur BMW E30 Turbo et Vazaha a, pour sa part, éliminé Tahiry Ramaheriarison alias «Tom» sur Peugeot 205 T8. «J’ai bien apprécié mes courses. Nous n’avons pas encore modifié beaucoup de choses sur la voiture qui pèse actuellement 1,400 tonne. Elle est toujours en phase d’essai et j’étais encore stressé. Mais je commence à la maitriser malgré le problème à l’embrayage qui nous a causé plusieurs retards au départ», souligne Tojo Ranaivo.

Abandon de Bobo

Le champion national en titre et vainqueur du Premier Défi, Jaytaxx, complète le podium. «J’ai rencontré beaucoup de soucis mécaniques que je n’ai jamais connus avec cette voiture. Entre autres la fuite au réservoir. Les officiels m’ont ainsi interdit de prendre le départ pour raison de sécurité. Nous l’avons bricolé en l’alimentant en direct, ce qui a rendu la voiture impuissante. Le débit n’était pas suffisant», regrette-t-il. «Il y avait aussi un problème de pression turbo qui a rendu compliqué le départ. Notre objectif n’était pas ainsi de faire le meilleur chrono, mais plutôt d’aller le plus loin possible», poursuit-il. Bobo, de son vrai nom Herizo Boarilaza, sur Mitsubishi Evo V, a dû abandonner et n’a même pas pu atteindre la phase finale. Sa voiture a rencontré un problème de démarrage. Bobo a pourtant réalisé le meilleur temps de 10,457 durant cette manche.