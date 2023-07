RUGBY- XXL ENERGY TOP 20- COSFA et FTM dans le dernier carré

Les militaires du Cosfa et les Dakars de Manjakaray se sont qualifiés sans problème pour le dernier carré du championnat de Madagascar de rugby à XV seniors hommes.

Avec un stade Makis d’Andohatapenaka plein à craquer, de longues files d’attente pour acheter le ticket d’entrée, l’ambiance rugbystique au temple du rugby à Andohatapenaka a été à son comble. C’est avec ce cocktail que les militaires du Cosfa et les rugbymen de Ft Manjakaray ont surclassé leurs adversaires du jour, pour se qualifier en demi-finales du championnat de Madagascar de rugby à XV appelé aussi XXL Energy Top 20 qui s’est joué au stade Makis d’Andohatapenaka hier. Les militaires ont ouvert les hostilités à 9 heures en se frottant contre les rugbymen de la Savonnerie tropicale ou STM. Ils se sont imposés sur le score de 44 à 23. Un match plus équilibré durant les vingt premières minutes, malgré l’ouverture du score à la troisième minute par un essai de Tojonirina Justin Razafimamonjy (5 à 0). Quatre minutes plus tard, Jean Claude Félix Rakotozafy a marqué par un coup de pied de pénalité pour revenir à 5 à 3. Après vingt minutes de jeu, Mohamed Said de Cosfa a marqué le deuxième essai des militaires avec la transformation réussie de Nofitiana Rakotonirina pour mener 15 à 6. Le score à la pause a été de 30 à 9 pour les militaires. En seconde période, STM a marqué le premier par un coup de pied de pénalité de Jean Claude Félix Rakotozafy pour revenir à 30 à 12. C’est le moment choisi par les militaires pour augmenter le rythme et l’engagement physique. De 56e à la 65e minute, le Cosfa a marqué deux essais transformés pour mener 44 à 15. Le score final a été de 44 à 23 pour Cosfa.

Deux cartons rouges

Après la rencontre, Rija Randrianarison, le coach de Cosfa, explique : « Mes joueurs ont réussi l’essentiel, celui de chercher le ticket pour le dernier carré. Nous avons joué sans sous-estimer l’équipe adverse pour aller jusqu’au bout. » Dans l’autre match également attendu par le public et opposant FT de Manjakaray et US d’Ankadifotsy, un match qui devait démarrer à 11 heures, mais a été retardé de 30 minutes, avec un match de rugby à 7 en interlude, les rugbymen de Manjakaray se sont imposés sur le score de 52 à 8 devant les joueurs d’Ankadifotsy, trop brouillon sur tous les compartiments du jeu. FT Manjakaray a ouvert le score par un essai de Babaina dont la transformation a été réussie. Après trente-six minutes de jeu, FTM a mené de 18 à 0 et le score à la pause a été de 18 à 3. En seconde période, les rugbymen d’Ankadifotsy ont réussi à marquer un essai pour terminer sur le score final de 52 à 8. A la 74e et la 75e minutes, deux joueurs de l’Union sportive d’Ankadifotsy ont écopé de deux cartons rouges, l’un après deux cartons jaunes successifs et l’autre, à cause d’un antijeu sous les yeux de l’arbitre. Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Manjakaray, commente : « Nous sommes venus pour remporter la victoire. La mission est remplie et nous tenterons d’aller en finale pour remporter le titre de champion de Madagascar. »