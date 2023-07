RELIGION – Les catholiques rendent hommage à Mgr Odon Razanakolona

Une messe en grande pompe a eu lieu dimanche pour honorer l’archevêque sortant du diocèse d’Antananarivo, Mgr Odon Marie Razanakolona.

Mémorable. Des milliers de fidèles de l’Èglise catholique, ainsi que des représentants du FFKM (Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar) et plusieurs figures politiques se sont réunis à Soamandrakizay ce dimanche pour rendre hommage à Monseigneur Odon Marie Razanakolona de ses années de service à la tête du diocèse d’Antananarivo. Une messe durant laquelle le désormais Archevêque Émérite d’Antananarivo a tenu à remercier les fidèles de l’Église catholique de son diocèse ainsi que ses proches collaborateurs. Mgr Odon Razanakolona a également tenu à rappeler que le ministère de l’église suit son cours. « Pendant les dix-sept années durant lesquelles j’ai servi dans le diocèse d’Antananarivo, nous avions défini ensemble notre ligne de conduite pour faire avancer le ministère de l’église. Je remercie les prêtres ainsi que les fidèles car c’est déjà une grande chose.

J’ai confiance dans le fait qu’on est déjà sur une bonne lancée, et je vous incite à ne pas en rester là. Il y aura toujours des améliorations à faire. Dieu a confiance en nous », confie Mgr Odon Razanakolona durant son discours à la fin de la messe. Après 17 ans de bons et loyaux services au sein de l’Église catholique, il est effectivement temps pour l’archevêque sortant de prendre sa retraite. Monseigneur Odon Marie Razanakolona était à la tête du diocèse d’Antananarivo depuis février 2006. Il avait renoncé à sa charge pastorale en 2021 quand il avait dépassé l’âge canonique de 75 ans, le Pape François avait quand même pris son temps pour lui trouver un successeur digne de ce nom.

Succession

Le remplaçant, Monseigneur Jean de Dieu Raoelison n’avait été désigné qu’au mois de juin de cette année. Il héritera d’une lourde responsabilité à la tête de l’archevêché, surtout durant cette période proche des élections présidentielles. Son prédécesseur avait réussi à s’illustrer pour devenir une figure politique incontournable durant les périodes de crises que le pays a traversées. Il est également question d’instaurer une continuité dans le cadre de la coopération œcuménique avec la FFKM. En effet, sauf changement, Monseigneur Jean De Dieu Raoelison devrait aussi représenter l’Église catholique au sein de la FFKM. Le Pasteur Denis Rakotozafy qui a représenté la FFKM lors de cette messe décrit cette retraite comme une opportunité de continuer ce qui a déjà été fait. « Dieu nous offre à tous un ministère différent et votre retraite vous permettra de vous consacrer pleinement à d’autres activités au sein de l’Église. La succession fait partie du plan de Dieu. Ce que je veux dire, c’est que votre successeur sera accueilli à bras ouverts par la FFKM, nous n’oublierons pas non plus ces années au cours desquelles nous avions servi ensemble », évoque-t-il. Le nouveau locataire des bureaux de l’archevêché d’Andohalo n’est pourtant pas un néophyte aux affaires de la FFKM.

Il a toujours été avec Monseigneur Odon Marie Razanakolona entre 2010 et 2015 en traitant des dossiers relevant du conseil œcuménique ainsi que politiques. Il a également officié en tant qu’auxiliaire de l’archevêché entre 2010 et 2013. Né le 31 juillet 1963, il a été ordonné prêtre en 1996. Ce n’est qu’en 2010 que Mgr Jean de Dieu Raoelison a été nommé évêque par le pape Benoît XVI. En 2015, il a pris les rênes du diocèse d’Ambatondrazaka. D’après les canaux de communication officielle de l’Église catholique, la cérémonie de réception de ce nouvel archevêque sera pour le 22 juillet prochain à Andohalo.