NATATION – MONDIAUX – Jonathan et Tendry au Japon

Madagascar sera représenté par ses deux meilleurs nageurs. Jonathan Harivony Raharvel, le pensionnaire du centre international de la Fina à Phuket en Thaïlande, et Idealy Tendrinavalona, leader au classement national à l’issue du championnat de Madagascar à Toamasina, en avril, disputeront les vingtièmes championnats du monde en grand bassin à Fukuoka au Japon, du 23 au 30 juillet. Le nageur du Cosfa est engagé aux 100m brasse et au 100m nage libre, tandis que la sirène du club Cosra d’Antsirabe prendra, quant à elle, le départ du 50m dos et celui du 100m dos. «Pour des raisons stratégiques à la veille des Jeux des Iles, Jonathan ne prendra pas cette fois le départ de sa spécialité, l’épreuve du 50m brasse», confie le directeur technique national, Naivo Razafindrafidy. Les deux nageurs ont déjà représenté le pays aux Mondiaux de Melbourne sur petit bassin en Australie, en décembre. Jonathan Raharvel y a actualisé deux de ses propres records de Madagascar en 50m brasse de 28’’82 contre 28’’55 et en 100m brasse de 1 :01 :84 contre 1 :02 :73. Si Jonathan rejoint directement le Pays du Soleil Levant, la délégation malgache, dirigée par la secrétaire générale de la Fédération malgache de natation, Ramy Randrianasolo-manana, quittera le pays le 18 juillet. Outre cette dernière, la délégation sera composée de deux autres membres, la nageuse Tendrinavalona et le conseiller technique régional d’Analamanga, Emilien Tovoniaina, qui vient de bénéficier d’un stage de haut niveau en Suisse.