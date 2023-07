MOROMBE – Un agent pénitentiaire incriminé pour homicide

Un agent pénitentiaire cloué au pilori. Le décès d’une mère de famille de vingt-huit ans suscite des remous dans le district de Morombe et les regards sont rivés sur le chef du camp pénal de Mangolovolo. Après avoir été battue avec violence, la jeune femme a succombé. Cette dernière effectuait la lessive pour la famille de l’agent pénitentiaire et sa famille. Le dimanche 2 juillet, l’épouse du chef de camp pénal lui a remis du linge à laver. Alors qu’elle était en train de s’y affairer, la première l’a interrompue pour lui dire qu’une somme de 80 000 ariary était encore laissée dans le pantalon treillis de son mari. Après fouille, il s’est avéré que l’argent en question n’y était pas. Devant cette situation, la lavandière a été conduite au foyer de l’agent pénitentiaire pour que l’affaire soit tirée au clair, mais la situation a très vite dégénéré. Insistant sur le fait qu’elle n’aurait pas pris l’argent indiqué, la jeune femme a mis en colère l’agent pénitentiaire qui l’a fortement incriminée et qui du coup se serait déchaîné sur elle avec violence. Lorsque les coups ont cessé, la lavandière a tant bien que mal pu regagner son foyer.