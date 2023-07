La toile des simulacres

Éclairé par la lumière que Régis Debray a projetée sur les technologies de l’infor­mation et de la communica­tion, l’impact des réseaux sociaux sur la société malgache contemporaine se dénude et se dévoile dans toute son étendue d’où se déploient ses tentacules qui accaparent et façonnent nos pensées. On a alors une illustration de ce pouvoir des médias qu’a mis à jour la médiologie, une discipline qui a mis à nu la part con­si­dérable, détenue par les mains des médias, dans la formation des idées dominantes d’une société et des mœurs comportemen­taux des individus. Bénéficiant de cet éclairage, nos yeux ne peuvent que constater l’emprise des réseaux sociaux dans le moulage des esprits.

Dans cet univers virtuel qui veut se substituer au réel, les opinions s’affrontent pour modeler les esprits dont la porosité est semblable à la vulgarisation de l’accès aux plateformes populaires. C’est alors que, dans ces cerveaux perméables où l’abus des réseaux sociaux a assommé le filtre de l’esprit critique, pénètrent librement les contenus toxiques qui circulent dans ce monde anarchique numérique d’où émane l’air pollué par les rumeurs nocives, les fake news, les nuisances sonores des buzz, … Tant de maux qui infectent ainsi une société malade en anéantissant la pensée qui est submergée par ce que Guy Débord appelle les simulacres d’une société de spectacle dominée par les médias qui propagent des images, des représentations qui se substituent à la réalité.

On ne se lasse pas de dire que notre époque est celle de la réalisation des prophéties que George Orwell a écrites dans son fameux roman 1984 (1949). On voit se concrétiser une manipulation de l’information et des opinions par les médias avec nos avis, nos opinions sur tous les domaines comme la politique, le sport, la mode, … sortis des différents moules sculptés par ceux qui sont parvenus à acquérir une place privilégiée dans la classe des influenceurs. Une place dont l’obtention, notons-le ne requiert pas l’évaluation des qualités intellectuelles ou morales. Mais ceux qui ont conquis ce statut inestimable a le privilège de pouvoir faire ingérer les nourritures qu’ils concoctent à leurs nombreux abonnés qui ne font que passivement les assimiler. On succombe facilement aux charmes ensorcelants de ceux qui ont été pourvus de cette aura inestimable qui donne à leurs paroles l’effet d’une frappe atomique comme celles de Calypso qui, dans L’Odyssée (Homère), a promis l’immortalité à Ulysse à condition qu’il l’épouse. Ces belles paroles se sont cependant heurtées à l’esprit rusé du mari de Pénélope qui lui a alors asséné un refus. Mais encore très loin de la qualité cérébrale d’Ulysse, le niveau intellectuel national nécessite plus que jamais l’aiguisage d’une instru­ction de qualité pour pouvoir faire face aux forces hypnotiques de ces puissants canaux de communication de l’ère contemporaine. Une conviction encore plus pertinente quand on sait que cette masse à instruire possède le droit de vote.