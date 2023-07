GOLF- COUPE DU MONDE HERITAGE DE MAURICE – Madagascar classé sixième

Un tournoi appelé Heritage World Cup s’est tenu , du 5 au 7 juillet à Maurice. Amir Vasta (1re catégorie) et Eugénie Rabeninary (2e catégorie) qui ont pris part à une qualification pour chaque pays, ont été les deux Malgaches qui se sont battus contre des golfeurs de vingt-cinq pays. En tant que « country Partner », Johary Raveloarison, directeur technique national de la Fédération malgache de golf (FMG) et Manager du Golf du Rova, a accompagné la délégation malgache. En parallèle à ce tournoi Heritage World Cup, il y a eu aussi le « tournoi invitational » réunissant les countries partners de ces vingt-six pays plus d’autres pays. À l’issue du classement individuel et par équipe, les scores de deux joueurs malgaches après trois jours de compétition, Madagascar a été classé sixième sur les vingt-six pays participants avec un total de points de 293, derrière l’Ile Maurice 332, Belgique 302, Indonésie 302, Vietnam 301, France 299. Johary Raveloson a affirmé que « c’est un bon résultat par rapport à la première participation malgache à ce tournoi et le meilleur reste à venir ». Il faut souligner la belle performance de Matteo Rakotofiringa, âgé de 13 ans, qui s’est classé sixième du classement Heritage Invitational derrière trois pros. Dans la seconde catégorie en classement individuel, Eugénie Rabeniary avec ses 110 points s’est classée deuxième et dans la catégorie pro en « invitationnal », Johary Raveloarison s’est classé en haut du classement.