FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Fosa Juniors FC décroche sa deuxième étoile

Le club majungais, Fosa Juniors FC, arrache son deuxième titre de champion national. Il a défait en finale l’AS Fanalamanga, hier à Mahamasina.

Et de deux. Fosa Juniors FC s’est imposé un but à rien contre l’AS Fanalamanga en finale de la quatrième édition de l’Orange Pro League hier, au stade Barea à Mahamasina. Le but de la victoire a été marqué par Vévé Aristide à la 22e minute. C’est le deuxième titre du club majungais après celui de 2019, outre les deux sacres en Coupe de Madagascar (2017, 2019). Les Majungais ont encore eu du mal à pénétrer la ligne défensive de l’AS Fanalamanga qui a joué sans pression, lors du premier quart d’heure. L’équipe d’Alaotra-Mangoro a largement dominé la deuxième période. L’ailier droit de l’ASF, Avotra, a parfaitement placé un coup franc, mais le portier Fabrice a sauvé sa cage en repoussant la balle (46e). L’AS Fanalamanga a manqué au moins deux occasions nettes pour l’égalisation. La frappe du même Avotra a percuté le deuxième poteau, repris par Elefoni, mais Fabrice arrive encore une fois à capter le ballon (49e). Les Félins ont eux aussi la chance de marquer le but du KO, mais Drogba rate le cadre (57e). Tsiry poursuit la pression et sert à Drogba qui échoue au dernier geste (62e). «Les deux équipes ont été au coude à coude. Nous avions eu tôt l’avantage, AS Fanalamanga a dominé en deuxième mi-temps, mais n’a pas été chanceuse… Nous avions eu du mal à sécuriser notre avantage car l’adversaire a lui aussi cherché la victoire», confie Franck Rajaonarisamba.

Égalisation ratée

L’AS Fanalamanga a néanmoins effectué une progression impressionnante après son élimination en quart de finale, lors de sa première année en D1 élite, l’an passé. «Nos joueurs n’ont pas encore l’habitude de jouer un tel match de haut niveau. C’est d’ailleurs l’explication de nos ratages. Les joueurs ont bien appliqué les consignes, mais la chance de but n’était pas de notre côté», reconnait le coach de l’AS Fanalamanga, José Georges Raharitiana. Le club majungais a aussi raflé, sans laisser une miette, les distinctions individuelles. Son capitaine «Donga» Pierre Michael Tiavina Rakotoarisoa a été élu meilleur joueur de la finale. Le trophée du meilleur buteur a été attribué à Toky Randriatsiferana dit «Tsiry» avec neuf réalisations, celui du meilleur gardien de but décerné à Fabrice Andriantsilavo, et le trophée du meilleur coach ravi par Franck Rajaonarisamba. Fosa représentera ainsi la Grande ile à la Ligue des clubs champions africaine cette année. «Nous venons de remporter l’OPL. Nous allons nous focaliser d’abord à la Coupe de Madagascar. Pour la campagne africaine, nous devrons encore combler nos failles dont la condition physique. Si nécessaire, nous allons négocier avec d’autres clubs et emprunter un gardien de but et des buteurs», livre le coach majungais. 10