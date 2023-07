EXAMEN OFFICIEL – Le taux de réussite au BEPC chute

Les résultats de l’examen du BEPC de quelques circonscriptions scolaires (Cisco) sont sortis, quelques jours après la fin des épreuves.

Les résultats de l’examen du BEPC chutent, au niveau de plusieurs circonscriptions scolaires (Cisco). Une diminution vertigineuse des taux de réussite est observée au niveau des Cisco de Morafenobe, d’Andra-masina, de Faratsiho, d’Ambohidratrimo, de Beloha, par rapport à la session 2022, selon les premiers résultats affichés par le ministère de l’Éducation nationale, ce weekend. Les pourcentages passent de 92,85% à 75,90%, à Morafenobe. De 72,4% à 57,64% à Andramasina. De 64,68% à 55,39% à Faratsiho. De 63,47% à 58,01% à Ambohidratrimo. De 84% à 78,42% à Beloha. De 72,01% à 71,15% à Anjozorobe. Et de 65, 27% à 59,03% à Antanifotsy entre la session 2022 et la session 2023. Seules les Cisco d’Iakora, d’Ambatomainty et de Mandoto ont affiché un meilleur résultat que l’an dernier, avec des taux de réussite respectifs de 66,85%, de 85,25% et de 69,70%. Plusieurs facteurs expliqueraient cette importante baisse du résultat. « Des parents n’ont pas le moyen de soutenir leurs enfants dans leurs études. Trop occupés à la survie, ils ne s’impliquent pas dans leur scolarité. Ils ne savent même pas où en sont-ils ! Dans les localités éloignées, il faudra revoir la compétence des enseignants. », lance Célin Rakotomalala, directeur national des Institutions laïques. Il se dit, toutefois, surpris par le résultat du BEPC dans la Cisco d’Ambohidratrimo. « Il y a plusieurs grandes écoles, dans cette Cisco. En plus, les résultats des examens blancs y ont été satisfaisants. », enchaine cette source.

Suspense

Plusieurs candidats sont déçus après l’affichage des résultats. Beaucoup espéraient réussir cet examen, après avoir passé les épreuves. « Les sujets d’examen ont été faciles. », nous ont répondu plusieurs candidats dans la Cisco d’Ambohidratrimo, pendant les épreuves. Le suspense va encore durer quelques jours pour les candidats des autres Cisco. Pour Antananarivo, les résultats sont prévus sortir, cette semaine. « Les notes des candidats ont été assez bonnes. », affirment des correcteurs dans les Cisco d’Antana-narivo-Avaradrano et d’Antananarivo-ville.