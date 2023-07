ESPÈCES MENACÉES – Difficile lutte contre le trafic des tortues

Les tortues restent fortement menacées. Le trafic se poursuit. Pas plus tard qu’hier, une page Facebook, fraîchement ouverte, a proposé des tortues à la vente, sur les réseaux sociaux, avec une photo de plusieurs de ces animaux, des petits et des grands, à l’appui. « Les petits sont vendus à 6 000 ariary et les grands, à 25 000 ariary. Nous faisons des livraisons, partout. Entrez en message privé si vous êtes intéressés. La marchandise est disponible en tout temps », peut-on lire, dans cette publication. Certains pensent qu’il s’agit d’une simple plaisanterie. Mais farce ou pas, le ministère de l’Environnement et du développement durable a saisi le service de cybercriminalité auprès du ministère de la Sécurité publique, pour enquêter sur cette affaire. Ce service a déjà démantelé un réseau de trafiquants de tortues, dont des fournisseurs et des vendeurs sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours. Les personnes impliquées dans cette affaire sont placées en détention provisoire à la maison de force à Tsiafahy. La lutte contre le trafic de cette espèce menacée s’avère très difficile. Ni les animaux, dans leur milieu naturel, ou ni dans les centres de sauvegarde, ne sont pas protégés. Quatre cent douze tortues ont disparu du Lavavolo Tortoise Center (LTC), un centre de sauvegarde des tortues saisies, victimes de trafic, géré par l’Organisation non gouvernementale (ONG) Turtle Survival Alliance (TSA). Ces disparitions ont été remarquées, lors d’une visite inopinée de la Circonscription de l’Environnement et des Forêts (CIREF) de la DREDD de l’Atsimo-Andrefana et du Cantonnement de l’Environnement et des Forêts d’Ampanihy (CEF), cette année. L’agent soigneur au sein de ce centre a été placé en détention provisoire. Le TSA regrette le fait que cette personne mise en examen se déplace librement et sans contrainte, actuellement. Il signale, également, la perturbation de l’approvisionnement en nourriture, destinée aux animaux du centre, face à la barrière mise en place par quatre hommes de Lavavolo, dont l’un serait un fournisseur en vivres des animaux, pour bloquer l’approvisionnement. « Qui bénéficie réellement de ce genre de malaise social et quelles sont les motivations qui se cachent derrière ces actions nuisibles ? » s’interroge cette ONG.