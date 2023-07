Copromission

Que resterait-il des faunes et flores dans le WWF ? Soixante ans que cet organisme non gouvernemental œuvre pour la protection de la biodiversité. Une lutte de longue haleine qui se complique au fil des années même si des résultats palpables ont été notés ces dernières années. La conjoncture économique, l’explosion démographique, la pauvreté, la régression de l’éducation ne jouent pas en faveur des actions du WWF. La dernière réunion sur le climat à Paris a encore réclamé le décaissement des mille milliards de dollars en faveur des pays victimes du réchauffement climatique. Les grands pays pollueurs rechignent à mettre la main à la poche. Les résolutions prises lors des vingt-sept éditions de la Conférence of parties ( COP) n’ont jamais été concrétisées. La COP 1 à Berlin en 1995 nourrissait de fols espoirs. Puis la COP 3 en 1997 a vu naître le protocole de Kyoto en signé par trente-sept pays qui ont accepté de réduire leurs émissions de gaz de 5% pour la période 2008-2012. Des promesses qui ne seront pas tenues.

Une prolongation pour la période 2013-2020 a été adoptée dans l’amendement au protocole de Kyoto lors de la COP 18 tenu à Doha. Puis à Paris où s’est tenue la COP 21 en 2015 certains pays pollueurs ont renié tout simplement l’accord de Kyoto, croissance oblige. Depuis les éditions de Marrakech (2016), Bonn ( 2017), Katowice ( 2018), Madrid ( 2019), Glasgow (2021) et Sharm el-Sheikh n’ont pas été marquées par de grandes décisions. Avec ou sans les COP, le WWF a toujours existé et continué ses actions en faveur de l’environnement. Chaque année les choses se compliquent davantage. La pauvreté constitue un obstacle important dans les sensibilisations au même titre que le niveau de connaissance et d’éducation. Quand la population lutte pour la survie, elle comprend mal pourquoi on protège les lémuriens alors qu’elle n’a rien à manger, elle transforme les aires protégées en champ de culture. La corruption impacte également les actions du WWF.

Certaines autorités autorisent le remblai des mangroves pour le besoin d’une construction faisant du rôle capital joué par cet élément dans la biodiversité. L’enjeu financier autour des sachets et des bouteilles en plastique constitue également un écueil pour la protection de l’environnement. Un décret interdisant l’utilisation des sachets en plastique a été pris il y quelques années mais il n’a jamais été appliqué. Un manque de volonté manifeste des autorités, sinon un laxisme favorise une pollution de plus en plus chronique aggravée par une anarchie galopante et presque généralisée. Une véritable COP… romission qui n’arrange pas les affaires du WWF.