CONCERT – Éclatant jubilé de Fanja Andriamanantena

Le monde de la musique s’est réuni pour célébrer le 60e anniversaire de la carrière musicale de Fanja Andriamanantena au CC ESCA. Un évènement qui a tenu toutes ses promesses.

C’est Fanja Andria­manantena, elle-même qui a organisé la célébration de son jubilé en invitant les artistes qui ont interprété ses chansons. Dès les premières notes, l’audience a été transportée dans un univers musical envoûtant. «Je suis vraiment heureux de vous voir ici. C’est Fanja Andria­manantena qui m’a forgé et qui m’a aidé à devenir l’artiste que je suis aujourd’hui. Ses chansons ont guidé mes pas sur le chemin de l’authenticité», déclare Silo, l’un des artistes dont Fanja Andriamanantena a écrit des chansons.

Une véritable légende

Le spectacle s’est démarqué par une exposition virtuelle retraçant l’histoire de Fanja Andriamanantena à travers les époques. Des images d’archives ont été projetées, nous plongeant dans le parcours exceptionnel de cette icône de la musique. Les lumières spectaculaires ont embelli la scène, créant une ambiance visuelle des plus captivantes qui transportait le public au fil de l’histoire de cette talentueuse artiste. «Fanja Andriamanantena est une véritable légende de la musique. Elle a su toucher le cœur de plusieurs générations grâce à ses mélodies intemporelles et la poésie de ses paroles. Sa carrière de 60 ans est une preuve vivante de son dévouement à l’art musical et de sa capacité à émouvoir les âmes», avoue Emile, un spectateur. La célébration du 60e anniversaire de la musique de Fanja Andriamanantena a été une véritable réussite. Les voix exceptionnelles des artistes invités comme Lalie, Nanie, Arison Vonjy, Silo, Yrinaf, Farakely, Mahery ont rendu ce spectacle mémorable. Le public est reparti avec des souvenirs gravés dans le cœur.