CAMP D’ÉLITES – Six basketteuses sélectionnées par la FIBA

Dans le cadre du développement du basketball féminin, en partenariat avec la NBA, six jeunes basketteuses élites ont été détectées avec la NBA et seront envoyées pour participer à différents camps d’élite en Afrique du Sud et aux États-Unis. Pour le BWB Africa de Johannesburg, du 28 au 31 juillet, Harena Randriamadimanana, Fitahiana Voary Ratsimason, Joanie Anyssa Rakotonanahary se formeront en Afrique du Sud. Pour le Basketall Without Bordes Global de Las Vegas, Kristina Rakotobe, déjà en sport étude aux États-Unis sera élue. Pour la NBA Academy games d’Atlanta qui a eu lieu du 5 à 7 juillet, Marion Rasolofoson a représenté Madagascar.