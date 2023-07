BILAN – Un bénéfice de 455,122 milliards d’ariary pour la Banky Foiben’i Madagasikara

Une santé financière de fer. Les convulsions économiques endogènes et exogènes ne semblent pas affecter la Banky Foiben’ i Madagasikara, BFM. Selon les détails de ses états financiers clos le 31 décembre 2022, la BFM a réalisé un bénéfice de 455,122 milliards d’ariary, soit 363, 912de plus qu’en, 2021 avec un surplus comptable de 91,210 milliards d’ariary. La BFM explique ces performances inattendues, par exemple, pour « avoir augmenté de 146,488 milliards d’ariary son revenu net d’intérêts sur les investissements entre ces deux périodes, passant de 75,959 milliards d’ariary en 2021 à 222,367 milliards d’ariary en 2022. Ce revenu de la BFM provient principalement des investissements étrangers et de ses placements dans des banques ». En outre, elle a enregistré une progression de ses produits d’intérêts sur ses opérations de placement « au jour le jour » et « à terme ». Des acquis qui résultent de la hausse des capitaux investis en dollar et en yuan, conjuguée à celle des taux offerts par les contreparties notamment sur ses placements à termes en dollars. Le rapport parle d’aussi de hausse de produits d’intérêts sur titres en devises ».