Avec le soutien de la FIBA, l’équipe malgache de basketball 3×3 seniors hommes participera, pour la première fois, aux deux compétitions professionnelles « Challenger » qui se dérouleront en Chine et à Taiwan. Selon Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB, « ayant vu la bonne prestation de Madagascar durant la Coupe du monde, la FIBA est venue vers nous en annonçant qu’elle va aider Madagascar pour aller aux Jeux olympiques de Paris. Il n’y a que huit places pour aller en J.O et c’est une occasion à ne pas rater ». Le président de la FMBB renchérit que, grâce à la bonne organisation de Madagascar durant l’Afrobasket de 2022, « la FIBA a accordé au pays l’organisation de l’Afrobasket de 3×3 pour les U17 et seniors en 2024, 2025 et 2026. Mais je n’ai pas encore décidé. Les pourparlers et l’introduction du sujet au niveau des autorités malgaches sont en cours. Avoir l’organisation de ces championnats d’Afrique est une chance à ne pas minimiser ».