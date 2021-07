Travail – La mécanique-moto est un métier prometteur

La mécanique-moto est un métier prometteur. « Une enquête a montré que les motos sont très utilisées chez nous. L’innombrable moto qui circule crée forcément des métiers », lance Mahandrimanana Andrianainarivelo, directeur du centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap (CNFPPSH), hier. La permaculture, une forme d’agriculture ayant comme objectif de produire un environnement harmonieux, résilient, productif et durable, est un autre domaine qui crée des emplois.

Pour avoir des travail­leurs qui répondent aux besoins du marché du travail, des référentiels de formation s’imposent. « Jusqu’ici, les référentiels en permaculture et en mécanique-moto n’existent pas dans les établissements de formations. Les formations ne suivent pas, jusqu’ici, des normes », renchérit le directeur du CNFPPSH. Un atelier de validation des référentiels en Permaculture et en Mécani­que-moto a eu lieu à la salle de réunion du ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle à Ampefiloha, hier, pour améliorer les offres de formations. Cet atelier entre dans le cadre du projet Mihara-Employabilité Economic Empowerment. Les personnes en situation de handicap, au même titre que les personnes qui n’ont pas de handicap, peuvent suivre des formations sur la mécanique-moto et la permaculture.