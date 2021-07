Transfusion sanguine – La banque de sang débordée

L’offre de sang ne suit pas la demande. Les besoins en poche de sang sont nettement supérieurs au stock de la banque de sang.

«Aidez nous! Nous avons besoin de huit donneurs de sang, en urgence. Nous vous en supplions! », écrit sur les réseaux sociaux le proche d’un patient hospitalisé à Antananarivo, hier matin. La transfusion sanguine est indispensable pour ce patient, atteint d’un cancer de sang. On lui a administré douze poches de sang, les quatre n’ont pas été encore remplacées.

« Pour remplacer une poche de sang, on doit présenter deux donneurs au centre de transfusion sanguine. Ce n’est pas évident de trouver des donneurs. Certains ne répondent pas aux critères et nous devons chercher d’autres personnes pour les remplacer, pour qu’on puisse bénéficier d’autres proches », explique le proche du malade. Ce patient cancéreux est rentré chez lui, hier après-midi.

Le fait qu’il soit sorti de l’hôpital ne libère pas ses proches du remplacement des poches de sang qu’il a consommées. « Nous avons signé un contrat qui nous oblige de remplacer douze poches de sang », rajoute le proche du patient. Le centre de transfusion sanguine a du mal à satisfaire les besoins en poche de sang, en raison de la situation sanitaire actuelle.

Campagne soutenue

Les dons de sang se font rares au sein des centres médicaux et des hôpitaux, à cause de la phobie du sang et des hôpitaux, le confinement, ou le manque de volonté, tout simplement. Les donneurs sont presque les mêmes. Les nouveaux donneurs sont rares. Une campagne de sensibilisation soutenue est régulière semble nécessaire. Il faudra également décentraliser la banque de sang et se rapprocher de la population. Cette situation affecte directement les centres et la prise en charge des malades. « Une intervention chirurgicale peut être reportée, si le patient à opérer n’a pas de poche de sang », indique un chirurgien.

À Antananarivo, les besoins quotidiens sont estimés à plus d’une centaine de poches par jour. La moitié va aux maternités et aux urgences. Un accident de la route, une personne cancéreuse, un enfant souffrant d’une leucémie, tous ont un besoin vital de sang. Pour apporter son soutien, le groupe Filatex a organisé sa campagne annuelle de don de sang dans ses locaux à Ankadimbahoaka, hier. Il s’agit de la 9ème édition de don de sang, après une pause en 2020, durant la pandémie Covid-19.

Par cet acte volontaire, le groupe Filatex a tenu à renforcer son soutien pour le corps médical à Mada­gascar, durant cette situation de crise, et compte poursuivre son engagement dans le secteur de la santé.