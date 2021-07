Lions Club Tananarive Doyen – Karlo Yves Borsa président pour le mandat 2021-2022

Changement à la tête du Lions Club Tananarive Doyen, la passation de marteau entre le président sortant, Ladislas Adrien Rakotondrazaka et le président entrant, Karlo Yves Borsa, pour le mandat 2021-2022 s’est tenue au Motel de tana le 29 juin dernier. Les mandats successifs au niveau de ce club se sont focalisés sur les axes d’orientation du Lions Club international. Une continuité prônée par le nouveau président, non sans apporter sa touche de créativité et son engagement pour le service en général et la préservation de l’environnement en particulier, étant un grand spécialiste de l’apiculture.

C’est ainsi que le club entend poursuivre ses œuvres dans le domaine de la santé, notamment le diabète et la santé visuelle. En tant que fondateur et administrateur de l’Association Malgache contre le Diabète (AMADIA), le club se fixe l’objectif de réduire la prévalence du diabète et d’améliorer la qualité de vie des personnes diagnostiquées. Les efforts seront particulièrement dirigés vers la concrétisation du Centre du Diabète de Madagascar (CEDIMA) à Antsirabe, avec le concours du LC Antsirabe Ranovisy et des autres Lions Clubs volontaires pour le rejoindre. Quant à la santé visuelle, il s’agira de prévenir la cécité évitable et d’améliorer la qualité de vie des non-voyants et des malvoyants. Plusieurs autres volets d’action seront également renforcés, entre autres la malnutrition et l’environnement.