Coronavirus – Vers le maintien de l’état d’urgence sanitaire

Sauf changement, le président de la République s’adresse à la nation, demain. Il annoncera les nouvelles dispositions sanitaires à appliquer sur le territoire.

La vigilance est toujours de mise. Une autre quinzaine d’état d’urgence sanitaire arrive à terme. Jusqu’ici, il est prévu que ce soit Andry Rajoelina, président de la République, qui s’adresse à la nation, demain pour annoncer les nouvelles mesures sanitaires à appliquer dans le pays.

Si l’intervention présidentielle est confirmée, ce sera son grand retour à l’écran depuis un mois. Durant les deux dernières quinzaines d’état d’urgence sanitaire, ça a été Christian Ntsay, Premier ministre, qui a annoncé les dispositions sanitaires. Voilà pour la forme. Sur le fond, le maintien de l’état d’urgence sanitaire pour quinze jours de plus est quasi certain. La décision du conseil des ministres, mercredi, de maintenir la fermeture des frontières est un indicateur majeur qui va dans le sens du maintien de la période d’exception.

Selon le communiqué du conseil des ministres de mercredi, l’Exécutif a décidé de maintenir les frontières fermées pour préserver le pays du variant Delta. Seuls les diplomates, les techniciens spécialisés dans les industries stratégiques, les missionnaires étatiques, les sportifs participant à des compétitions internationales et les personnes souhaitant assister aux funérailles des membres de leur famille proche peuvent entrer, rappelle le conseil des ministres.

L’Exécutif souligne, aussi, qu’il faudra être rigoureux dans l’application des mesures sanitaires lors des arrivées des vols internationaux. Le fait que la participation des Barea au COSAFA Cup ait été annulé indique que les autorités veulent écarter autant que possible les risques d’une invasion du variant Delta dans le pays. Les voisins de Madagascar, notamment, l’Afrique du Sud subissent de plein fouet une troisième vague causée par le variant Delta.

Le taux de contamination à Madagascar a sensiblement baissé ces dernières semaines. Pareillement pour le nombre de décès. Une situation constante, également. Hier, par exemple, les chiffres officiels ont rapporté dix huit nouveaux cas et un décès. Cette nette amélioration de la situation sanitaire a amené les décideurs étatiques à alléger considérablement les restrictions sanitaires. Se sentant libérée des verrous sanitaires, une partie de la population semble oublier les gestes barrières, seule méthode de prévention efficace.

Les gens dans les rues, les lieux publics et même dans les endroits clos tombent les masques. La situation est surtout intenable en province. C’est à Nosy Be et Mahajanga, pourtant, que le variant sud-africain a fait son nid.

Pour éviter une troisième vague, il est probable donc que la prolongation de l’état d’urgence sanitaire s’accompagne d’un sérieux rappel à l’ordre sur le respect des gestes barrières et des dispositions sanitaires en vigueur. Avec les vacances scolaires qui se profilent à l’horizon, toutefois, il est probable que l’État cherche une manière d’allier prudence et liberté sanitaire, afin de favoriser le tourisme local. Une manière de donner un peu de souffle à ce secteur au bord du coma.