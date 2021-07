Conseil des gouverneurs – Augmenter la vitesse de développement

Hier a été l’heure du bilan au palais d’État d’Iavoloha. Un second conseil des gouvernorats s’y est tenu sous la houlette du président de la République.

Le développement du pays passe par celui des régions. Ces mots sont ceux de Andry Rajoelina, président de la République, en ouverture du conseil des gouverneurs, hier, au palais d’État d’Iavoloha.

À entendre le chef de l’État, toutefois, la vitesse avec laquelle sont menés les travaux de développement des régions n’est pas suffisamment soutenue à son goût. Accélérer la cadence a donc été la principale consigne que le Président Rajoelina a donné aux vingt-deux gouverneurs.

Selon ses dires, ces responsables régionaux doivent être au taquet en ce qui concerne le développement local. Il a insisté sur l’accélération des actions dans la construction des infrastructures de proximité comme les routes en pavé pour favoriser le désenclavement.

Le rendez-vous d’hier a été le deuxième conseil des gouverneurs. Un second rendez-vous tenu neuf mois après le premier d’Antsohihy, en octobre. À Iavoloha, il a été question de faire le point sur les réalisations de chaque gouvernorat durant les six premiers mois de cette année. Il a aussi été question de se projeter sur les « to do list pour les mois et années à venir.

Il y a encore beaucoup à faire. Certains projets sont à concrétiser dans les six prochains mois, d’autres pour les deux ans et demi à venir, souligne Andry Rajoelina. Cette réunion a également été l’occasion de soulever les blocages et problèmes rencontrés par les gouverneurs dans leurs missions. Les difficultés dans la collaboration avec les élus que sont les députés et les maires ont notamment été soulevées.

Durant une interview, en marge de l’événement, Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, a reconnu qu’il y a aussi quelques réaménagements nécessaires dans le cadre légal de la décentralisation. À l’écouter, l’adop­tion de la lettre de politique de la décentralisation émergente devrait faciliter ces retouches législatives.

Moyens

En ouverture du conseil d’hier, Hery Rasoamaromaka, gouverneur d’Analamanga, qui a été le porte-parole de ses pairs, a soulevé un autre souci et non des moindres. Il a abordé la question des moyens financiers des gouvernorats. Chaque gouvernorat de région dispose de deux milliards d’ariary de subvention. La manne étatique n’est toutefois pas suffisante selon le boss de la région Analamanga, durant sa prise de parole.

Deux milliards d’ariary équivalent au budget nécessaire pour le pavage de 6 kilomètres de route, explique le gouverneur Rasoamaro­maka. À l’entendre, pour remplir le cahier des charges convenu avec l’Exécutif, les gouvernorats doivent piocher sur leur fonds propres. La différence des moyens entre les différentes régions est cependant criante. Un écart qui fait que certaines collectivités sont largement distancées dans les actions de développement.

Cette différence de moyens entre les régions a déjà été soulevée durant le conseil des gouverneurs à Antsohihy. C’est le président de la République, himself, qui l’a souligné. La région Androy, par exemple, n’aurait que 200 millions d’ariary de revenu annuel. Pour d’autres comme Analamanga, les recettes se comptent pourtant en plusieurs dizaines de milliards d’ariary.

Le renforcement des moyens à la disposition des Collectivités décentralisées serait parmi les améliorations à l’étude dans la collaboration entre l’État central et les gouvernorats des régions, à s’en tenir aux mots du ministre de l’Intérieur. Il ajoute toutefois que le soutien aux régions est déjà inscrit dans le budget étatique. Pour l’heure donc, les gouverneurs devront s’accommoder des 2 milliards d’ariary de subvention et utiliser à bon escient leur fonds propres.

Si nous nous soutenons et s’il y a une bonne gestion, nous devrions pouvoir travailler avec les moyens à disposition, soutient du reste le ministre Razafimahefa. Une porte ouverte à la coopération, voire à l’entraide interrégionale visiblement. À Antso­hihy, par ailleurs, le président de la République a déclaré: Vous avez la latitude nécessaire pour concrétiser vos projets. Une manière de souligner l’autonomie des régions et le fait que les gouverneurs ont carte blanche pour chercher les voies de coopération nécessaires au dévelop­pement de leur région.

Il ne doit plus y avoir d’attentisme, ni de dépendance, a souligné Andry Rajoelina à Antsohihy. Il a renchéri ses propos en déclarant que chaque gouverneur est le premier responsable du développement ou non de sa région. Il sont donc condamnés à réussir au risque, d’autant plus qu’ils sont sur des sièges éjectables.