Bepc Blanc – Difficulté dans les matières scientifiques

Une semaine avant l’examen officiel du BEPC, les préparatifs s’accélèrent au niveau des établissements publics et privés de la Grande île. L’examen du BEPC blanc ayant été effectué depuis la semaine dernière. Les candidats ont des difficultés avec les matières scientifiques comme les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre. « Le niveau des élèves en matière de moyenne générale n’était pas généralement catastrophique. Les élèves ont seulement du mal à mémoriser les leçons comme les SVT. La note minimale était de 8/20 sur cette matière », constate Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées.

Selon le responsable, les élèves ont tenté de compenser les notes entre les sous parties du sujet. « Les élèves étaient à l’aise dans la biologie végétale. Les autres sous-parties étaient compensées avec les notes obtenues sur la biologie végétale », enchaîne l’enseignant.

Lacunes

Mis à part les SVT, certains élèves rencontrent des difficultés sur les Maths, dont principalement la géométrie. « Les enseignants devraient renforcer la géométrie notamment la partie où certains élèves n’ont pas eu des bonnes notes », enchaîne-t-il.

Pour les établissements privés, la date du BEPC blanc avait été organisée selon la direction nationale. Les écoles catholiques ont déjà effectué le BEPC Catholique vers la fin du mois de juin. Le niveau des élèves est moyen selon le directeur national des écoles catholiques (DINEC). « Nous avons constatés que les élèves ont eu des notes moyennes pour le BEPC Catholique. Celles-ci varient entre 11 à 12/20. Le contexte sanitaire n’a pas permis aux élèves de bien réviser », indique le Père Jules Ranaivoson, DINEC.

Les enseignants s’activent sur la période de révision afin de renforcer le niveau des élèves sur les matières scientifiques. « Il ne nous reste plus que cette semaine avant l’examen officiel. Les enseignants redoublent d’effort dans les révisions. Certains optent pour le traitement des sujets types pour aider les élèves à combler les lacunes », explique Célin Rakoto­malala. La mémorisation des leçons surtout en matière de SVT requièrent des cours d’appui. Les élèves ont aménagé leur emploi du temps durant la dernière semaine avant le jour J.