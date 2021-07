Approvisionnement en eau – La période d’étiage sera rude

La période d’étiage débute. Des hydrologues préviennent sur le risque accru de manque d’eau aux mois de septembre-octobre.

La faible quantité de précipitations pendant la saison de pluie ne sera pas sans conséquences. La pénurie d’eau sera inévitable aux mois de septembre-octobre, selon les estimations des hydrologues. « Les réserves de toute l’année dépendent de la quantité de précipitations qui tombe pendant la saison de pluie. Elle a été très faible, dernièrement. Nous devrons, de ce fait, nous attendre à des étiages sévères », explique un hydrologue, hier.

L’étiage absolu aura lieu aux mois de septembre-octobre. La période d’étiage pourrait, même, se prolonger jusqu’au mois de novembre et décembre, si les pluies tardent à tomber, selon ce technicien. L’étiage a été déjà sévère l’année dernière, avec le tarissement de plusieurs sources d’eau. Antananarivo et Fianarantsoa ont été confrontées à une pénurie d’eau. Le Sud a fait face à une longue période de sécheresse. Plusieurs paysans n’ont pas pu semer. La situation risquerait d’être plus dure, cette année, avec les faibles précipitations du mois de décembre au mois de mars. Les prévisions saisonnières annoncent, par ailleurs, que les précipitations seront inférieures à la normale, sur la moitié Sud de Madagascar, en septembre et normales à inférieures à la normale, sur la moitié Nord, au même mois. Les températures seront plus chaudes que la normale, sur une grande partie du pays, engendrant une période très sèche.

À point nommé

Nous allons passer, très prochainement, à l’étiage, déclare la ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, Voahary Rakotovelo­manantsoa, hier, lors de la remise de cinq camions citernes de 20 m3 de capacité, à son département. Le Projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR), financé par la Banque mondiale, a mis à disposition de ce ministère ces camions citernes, pour faire face au manque d’eau chronique dans le Sud et à la perturbation de l’approvisionnement en eau à Antanana­rivo. « Ces camions arrivent à point nommé. Ils renforceront l’approvisionnement en eau dans les quartiers à Anta­nanarivo et dans l’Androy où les besoins se font sentir. Certes, c’est une solution d’urgence, mais important pour pallier le manque d’eau. Ils contribueront à sauver des vies. Dieu seul sait combien de vies sont en danger », déclare-t-elle. Ces camions contribueront, par ailleurs, dans la lutte contre la Covid-19. « L’aspect eau et assainissement est fondamental. Il rejoint la lutte contre la Covid-19 », déclare la représentante de la Banque mondiale, Marie-Chantal Uwanyiligira.