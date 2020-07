Reconfinement – Ruée vers les produits de traitement préventif

A l’annonce du reconfinement, les commandes des produits de traitement préventif explosent.

Les produits à base de ravintsara ou de girofle et d’autres plantes considérées comme préventives et augmentant l’immunité, sont les premiers concernés. Pour des revendeurs en ligne, la vente monte en flèche. Presque la majeure partie des produits proposés étaient réservés dès le premier jour du confinement. « Certains produits sont en rupture de stock. Les commandes ne cessent d’augmenter ces deux derniers jours, les baumes et d’autres produits de protection sont les plus achetés », indique un vendeur en ligne.

Au niveau des points de vente, les produits de préventions sont pris d’assaut dans la matinée. « Les rayons où l’on vend ces produits sont quasi-vides dès 11 heures du matin », s’étonne un vendeur. L’utilisation des produits à base de ces plantes est adoptée par bon nombre de familles dans la vie quotidienne.

« J’utilisais le baume Fosa à titre préventif bien avant le coronavirus. J’en applique sur mes enfants quand ils sont malades. Je l’utilise également en inhalation dans de l’eau bouillante presque chaque jour», témoigne une mère de famille interrogée, hier.

Immunité

Aucun risque de rupture n’a été constaté actuellement. « La demande a fortement augmenté depuis le début du confinement. Nos produits ont des propriétés de protection et le but est d’éviter surtout l’aggravation des symptômes. Mais nous nous efforçons de devoir produire proportionnellement à la demande », avance le Docteur Jean Claude Ratsimivony, Président Directeur Général du groupe JCR Vaniala. Pour certains professionnels de la santé, l’association des produits de protection et des vitamines pour renforcer l’immunité est laissé au choix de chacun sur tout en cette période. Et manger des mets sains et des fruits et légumes reste également le moyen efficace pour lutter contre la maladie.

« Chacun est libre d’adopter ses propres mesures de protection, il faut par ailleurs penser à manger des fruits et légumes, surtout que nous sommes en période de récolte des oranges. Ces derniers sont riches en vitamines et calcium suffisants pour renforcer l’immunité », indique un médecin.