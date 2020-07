Prévention des maladies – Les masques jetables, porteurs de virus

Les masques sont les premiers moyens de protection contre la propagation de plusieurs infections, microbes et virus. Depuis des mois, les mesures prescrites dans le cadre de l’urgence sanitaire recommandent à la population l’utilisation de cache bouches ou de masques. Ils se déclinent sous plusieurs formes et sont fabriqués à partir de différentes matières. Pour les versions jetables, les usagers ont tendance à les éparpiller n’importe où.

Un geste qui me t en danger le grand public. Sissie Razafiarizay, responsable des déchets solides auprès du ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, met en garde tout un chacun sur la gestion des masques et cache bouches au quotidien. «Dans le contexte actuel, bon nombre de la population recourent aux masques à usage unique. Certes, ils sont à jeter mais avant de s’en débarrasser, il est préférable de les laver à l’eau savonneuse et de les sécher. Nous luttons contre le coronavirus, alors il est encore mieux de brûler ces masques après leur lavage», explique-t-elle.

Cette responsable souligne que le fait de laver et de sécher les masques à jeter évite la contamination des éboueurs qui manipulent les déchets au niveau des bacs à ordures. Comme ces derniers ne portent pas d’équipements de protection adéquats, ils risquent d’être en con tac t avec des maques à jeter infectés. La prévention de toutes les maladies commence par soi et chaque citoyen a le devoir de protéger son prochain en tenant compte des petits détails d’hygiène.