VOL D’ORGANES – Les yeux d’un jeune homme arrachés

Un fait divers qui glace le sang. Une bande de voleurs d’organes ont arraché et emmené les yeux d’un jeune homme de dix-neuf ans. Les faits remontent à lundi à Toliara II. Il allait rendre visite à un proche de sa famille dans le village d’Antseva, dans la commune rurale de Tsifota, lorsqu’il est tombé dans les griffes des malfaiteurs. D’après les informations communiquées, le malheureux a quitté son foyer à pied. Il avait emprunté une route de campagne peu fréquentés lorsqu’il a été la proie des voleurs d’yeux. D’après ses déclarations, les malfaiteurs se sont déchaînés sur lui en usant de violence. Ils l’ont trainé de force dans les bois où ils l’ont immobilisé pour extraire ses yeux avec de simples couteaux de boucher. Le jeune homme affirme ne pas s’être laissé faire aussi facilement mais il n’a pas réussi à tenir tête aux assaillants en surnombre, qui l’avaient attendu de pied ferme avec des armes blanches. Il a eu beau pousser des cris et des appels de détresse, personne ne pouvait l’entendre. Après en avoir fini avec lui, les malfaiteurs l’ont laissé dans la forêt pour le livrer à lui-même. La victime privée du sens de la vue affirme avoir erré dans les bois pendant plus de deux jours. Lorsqu’il a vécu ce calvaire, le jeune homme privé de tout sens d’orientation ne pouvait trouver ni à boire ni à manger. Il a eu beau survivre et s’accrocher à la vie après l’extraction au forceps de ses lobes oculaires mais ses chances de pouvoir s’en sortir étaient aléatoires. Après plus de quarante-huit heures d’errance au milieu de nulle part, il a été finalement aperçu par des villageois d’Antseva qui ont bien voulu lui porter assistance. L’individu très affaibli a été de ce fait conduit aux autorités locales pour que ses proches puissent être informés de ce qui lui était arrivé.