TRAFIC DE TORTUES – De lourdes sanctions villageoises pour les trafiquants

Près de 4 000 cas de trafic incluant le braconnage, le vol et la consommation de tortues, ont été enregistrés entre 2019 et 2021 dans la région Androy. Les tortues de l’espèce des radiata sont les plus présentes dans cette partie de l’île. Elles sont très prisées et font l’objet de convoitises et s’exportent illégalement hors du pays bien qu’étant des espèces très protégées. Une tortue juvénile se vend entre 1000 et 3000 dollars et les pays asiatiques sont les principaux demandeurs. Afin de lutter contre leur disparition totale de leur habitat naturel de l’Androy, un grand rassemblement de tous les acteurs et forces vives de la région a été organisé par l’association Transparency International Initiative Madagascar à Tsihombe, dans la région Androy. Des réflexions sur la manière de protéger les tortues en sont sorties. Allant du renforcement des sensibilisations, des répressions, des moyens de lutte, aux dénonciations des trafiquants, grands et petits. Les « Dina », ou pactes villageois, seront renforcés et les voleurs et leurs complices sont sommés de payer pas moins de 800 000 ariary par tortue volée. Les dénonciations sont aussi incitées car aucun grand cerveau des trafics internationaux (à Betsinjaka Toliara) n’a jamais été mis en prison jusqu’ici.