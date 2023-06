TENNIS – BILLIE JEAN KING CUP – Une finale malgacho-tanzanienne

Madagascar est à une marche de la victoire pour la montée en groupe III mondial. Il n’y a plus de calcul : il faut battre la Tanzanie en finale, ce jour.

Rien qu’une marche et la montée en groupe III est assurée. Le parcours sans faute des raquettes malgaches au tournoi Billie Jean King Cup continue de plus belle à Kigali, Rwanda. Les protégées de Jean Marc Randriamanalina capitaine de l’équipe nationale malgache de tennis composée de Mialy Ranaivo, Mitia Voavy Andraina, Narindra Ranaivo et Harena Voavian­draina viennent d’enregistrer leur cinquième victoire consécutive. Elles affrontent ce jour les tenniswomen de la Tanzanie, classées premières de la poule A avec quatre victoires en quatre sorties. Durant les cinq jours de compétition, les joueuses malgaches n’ont laissé sur leur chemin que des miettes pour leurs adversaires. Les Tanzaniennes sont donc prévenues. Hier, en cinquième journée de compétition, l’équipe nationale malgache du double a balayé les tenniswomen de la République démocratique de Congo en moins d’une heure chrono, plus précisément en 59 minutes pour clore la confrontation entre les deux équipes sur le score de 3-0. La jeune Malgache, Mialy Ranaivo a démarré la journée du simple, match 1 pour chercher le premier point en écrasant Charlene Wantona en 2 sets 6/0 6/1 : 1-0 pour Madagascar.

De l’espoir

Mitia Voavy Andraina est entrée pour le deuxième match du simple en affrontant la congolaise Allyson Nancy Onya. Mitia Voavy Andraina s’est imposée en 2 manches 6/1 6/2, synonyme de deuxième point, 2-0 pour Madagascar. À ce moment, l’équipe nationale malgache a déjà obtenu son ticket pour la grande finale. Pour terminer en beauté les phases éliminatoires, le duo malgache composé de Harena Voaviandraina / Narindra Ranaivo a gagné contre Charlene Wantona et Allyson Nancy Onya en 2 sets 6/0 6/3: 3-0 pour Madagascar. Après la victoire contre la RDC, Mialy Ranaivo a montré sa détermination pour aller chercher la montée en groupe III. « Nous sommes toutes prêtes pour la finale de demain (ce jour) et nous continuerons à donner le meilleur jusqu’au bout ». Jean Marc Randriama­nalina capitaine de l’équipe nationale malgache, peut encore compter sur ses joueuses. « Premièrement, je tiens à remercier le Comex ou comité exécutif de la Fmt pour la réalisation de ce projet et les joueuses qui ont montré une belle solidarité. Avec cette grande confiance de tout un chacun, je crois qu’il y aura de l’espoir. Alefa Madagascar », ajoute Jean Marc Randriamanalina.